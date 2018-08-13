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Общество

Российские торговые сети рассказали об избавлении от пластиковых пакетов

(обновлено: 20:25 13.08.2018)
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CC BY 2.0 / velkr0 / bagsПолиэтиленовые пакеты. Архивное фотоПолиэтиленовые пакеты. Архивное фото
CC BY 2.0 / velkr0 / bags

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские торговые сети уже сейчас предлагают покупателям альтернативу пластиковым пакетам — например, многоразовые и биоразлагаемые сумки, сообщили РИА Новости представители ритейлеров. При этом уже сейчас есть сети, где пластиковую упаковку встретить уже нельзя.

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В октябре 2017 года спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. Многие торговые сети уже отказались от выдачи покупателям бесплатных пластиковых пакетов, но не от продажи такой упаковки.

В понедельник председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков сообщил в интервью РИА Новости, что ритейлеры, входящие в ассоциацию, обсуждают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах.

В Минприроды России также сообщили агентству, что министерство поддерживает отказ от пластиковых пакетов в торговых сетях. Ведомство указывает, что на розничные торговые сети на данный момент приходится львиная доля продаж товаров в упаковке, которые после употребления становятся отходами.

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Представитель пресс-службы X5 Retail Group (крупнейший российский ритейлер по объему выручки) сообщил РИА Новости, что отсутствие бесплатных пакетов в торговых сетях "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" (которыми управляет X5) частично ограничивает их объем необходимым количеством для каждого покупателя.

"На кассах магазинов наших торговых сетей, помимо полиэтиленовых пакетов, всегда доступны многоразовые тканевые сумки. Покупатели самостоятельно делают выбор, и за последние три года только в наших магазинах было приобретено более 5 миллионов многоразовых сумок. Также мы тестируем различные варианты замены полиэтиленовых пакетов на биоразлагаемые, в частности — в Центральном Черноземье",- добавили в X5.

"Розничная сеть "Магнит" предоставляет своим покупателям альтернативу при выборе упаковки для переноски купленного товара: посетители могут приобрести как целлофановые пакеты, так и многоразовые тканевые", — рассказали в свою очередь в пресс-службе "Магнита" (второй ритейлер по объему выручки, первый — по количеству магазинов).

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© РИА Новости / Елена Шестернина
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Директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова сообщила, что с ноября 2017 года все классические гипермаркеты "Ашан" отказались от бесплатной упаковки на кассе. "В качестве альтернативы пластиковой упаковке, клиентам предлагаются пакеты, на 40% состоящие из переработанных материалов, а также бумажные пакеты и многоразовые сумки", — добавила она.

В свою очередь сеть "М.Видео", крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники, одной из первых в России отказалась от пластиковых пакетов в своей рознице — уже более 10 лет компания закупает бумажные пакеты. Часть средств от их продажи ежегодно направляется на восстановление лесов на территории природных российских заповедников.

"В ближайшее время на бумажные сертифицированные пакеты перейдут и магазины "Эльдорадо". Группа "М.Видео-Эльдорадо" поддерживает инициативы, направленные на защиту окружающей среды. Отказ торговых сетей от пластиковых пакетов позволит сократить попадание в окружающую среду сотен килограммов не утилизируемых отходов", — указали в "М.Видео-Эльдорадо".

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