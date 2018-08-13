МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле прокомментировала свое резонансное заявления о Крыме, обвинив журналистов в "подтасовывании" ответов.

Ранее во время пребывания в Одессе Вайкуле заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР, и счастлива, что он распался.

"Что бы я сейчас ни говорила, это все не имеет никакого значения, потому что изначально подтасовываете, журналисты, я имею в виду, вопросы с ответами. Не я говорю что-то, а меня спрашивают. Меня спрашивают: "Вы ни за какие деньги не поедете в Крым?". Я говорю: "Нет, потому что у нас в стране закон, запрещающий работать в Крыму", — заявила она в эфире телеканала Россия-24.

Вайкуле также упрекнула журналистов в попытке растиражировать ее заявление, подчеркнув, что не интересуется политикой и ничего в ней не понимает.

"Даже не понимаю, о чем с вами говорить. Вы все равно не слышите. Какой мне смысл что-то говорить?", — отметила она.

Громкое заявление певицы вызвало общественный резонанс. Так, продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал позицию Вайкуле за лицемерие, а в Госдуме назвали артистку жертвой антироссийской пропаганды.