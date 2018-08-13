В Челябинске детей хотят выселить из квартиры за задолженность по ипотеке

ЧЕЛЯБИНСК, 13 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова рассмотрит ситуацию с выселением из квартиры в поселке Дубровка троих детей, которые стали должниками по ипотечному кредиту после смерти их матери в 2015 году, сообщила пресс-служба челябинского омбудсмена в понедельник.
Пресс-служба добавляет, что Красноармейский районный суд вынес решение о взыскании задолженности по ипотечному договору и взыскании квартиры, решение суда не вступило в законную силу.
В среду для обсуждения вариантов разрешения ситуации уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова посетит Красноармейский район, также в совещании будут участвовать представители администраций Красноармейского муниципального района и сельского поселения, дополняется в сообщении.
Сейчас Березин подал апелляционную жалобу в Челябинский облсуд, рассмотрение назначено на 16 августа, заключили в пресс-службе.