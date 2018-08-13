"Подросток" за рулем. Внешний вид водителя автобуса озадачил ростовчан

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Жителей Ростова-на-Дону смутил слишком молодой на вид водитель автобуса. Для того чтобы успокоить горожан, потребовалось вмешательство полиции.

Одной из пассажирок маршрута № 96 показалось, что за рулем транспортного средства находится подросток. Включив камеру на телефоне, она поинтересовалась у водителя, сколько ему лет и есть ли у него права. Помимо этого, она раскритиковала его стиль вождения.

Мужчина возмутился тем, что его снимают на телефон, отказался отвечать на вопросы, а затем вообще заявил, что водительского удостоверения у него нет.

Своими сомнениями девушка поделилась в паблике "Ростов Главный" в социальной сети "ВКонтакте", однако получила не совсем ту реакцию, которую ожидала.

Многие комментаторы узнали водителя и пояснили, что он старше 30 лет и за рулем не первый год. Часть пользователей отметила, что "внешность обманчива" и мужчина не виноват, что он так молодо выглядит. Слова водителя об отсутствии у него прав также сочли шуткой и "троллингом" настойчивой пассажирки.

Некоторые комментаторы все же встали на сторону автора и выразили сомнения, что молодому человеку на видео действительно больше 21 года (для получения категории D требуется водительский стаж не менее трех лет). Подписчики также отметили, что он не имел права говорить, что у него нет документов.

Как сообщает "Блокнот Ростов", проведенная полицией проверка подтвердила, что за рулем автобуса № 96 находится взрослый мужчина с водительским удостоверением.