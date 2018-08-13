Адвокат Петросяна заявил, что Степаненко никого не пускает в квартиру

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Представитель юмориста Евгения Петросяна не исключил возможности вскрытия квартиры, где живет его супруга Елена Степаненко и где хранятся принадлежащие семье культурные ценности. Об этом адвокат Сергей Жорин журналистам после заседания Хамовнического суда Москвы в понедельник.

"Степаненко хочет большинство объектов недвижимости, все картины, иконы, культурные ценности. Они переданы ей на ответственное хранение, но пристав не может попасть в квартиру", — сказал адвокат.

Жорин добавил, что для раздела имущества нужно его сначала описать, а потом оценить.

"Может быть, придется всем вместе со СМИ, приставами и полицией вскрывать квартиру. Она оформлена на Петросяна, у него есть ключи, он платит коммунальные услуги. Но Степаненко там живет и не пускает никого, так как там ее личные вещи", — добавил он.

Адрес квартиры адвокат называть не стал, объяснив, что это небезопасно.