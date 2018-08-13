Кузнецова посетит в СИЗО одну из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. Архивное фото

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетит в СИЗО Марию Хачатурян — одну из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца в Москве, — и рассмотрит возможность оказания ей поддержки, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.

Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Суд 2 августа арестовал всех трех сестер.

"Анна Кузнецова посетит в СИЗО Марию Хачатурян и рассмотрит возможность оказания мер поддержки", — заявили в пресс-службе.

С просьбой о помощи к Кузнецовой обратился адвокат обвиняемой Ярослава Пакулина, соответствующее обращение поступило к омбудсмену неделю назад, уточнили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Кузнецовой сообщила, что омбудсмен обратится в прокуратуру Москвы с просьбой дать правовую оценку действиям органов опеки и школы, где учились девушки. В пресс-службе уточнили, что руководство школы обязано было обратить внимание на то, что девушки практически не появлялись в школе. По их данным, девушки сообщали о том, что в 2017 году были в школе всего семь раз.

Сама Кузнецова заявляла, что на данный момент важно оказать обвиняемым девушкам психологическую помощь.