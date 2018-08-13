СМИ узнали о свадьбе Натальи Поклонской

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший прокурор республики Крым Наталья Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Об этом сообщил Daily Storm.

Как рассказали изданию гости праздника, "свадьба была скромная, но со вкусом". На церемонии в Крыму присутствовали коллеги Поклонской по парламенту и силовым структурам.

Соловьев ранее занимал пост старшего следователя по особо важным делам в Федеральной службе судебных приставов. В 2011-2013 годах был главой аппарата комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, когда его возглавляла Ирина Яровая. Позднее перешел в аппарат уполномоченного по правам человека.

Сама Поклонская заявила интернет-порталу, что пока не готова давать комментарии о личной жизни.

Ранее депутат также старалась избегать подобных вопросов. В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился, так как с первым мужем она была в разводе. Но все же в прессе появлялись сообщения, что у нее есть мужчина, отношения с которым не были зарегистрированы.

Наталья Поклонская с 2002 по 2014 год работала в органах прокуратуры Украины. В частности, с 11 по 17 марта 2014 года занимала пост прокурора Крыма. В республике 16 марта прошел референдум, после которого регион вошел в состав России. 7 мая того же года принесла присягу прокурора России. В 2016 году сложила полномочия из-за избрания депутатом Госдумы.

Осенью 2016 года инициировала проверку фильма Алексея Учителя "Матильда" из-за подозрений в "антироссийской и антирелигиозной провокации в сфере культуры".

Поклонская активно поддерживает политику России. Так, в интервью "Российской газете" назвала ее "великой державой". Политик воспитывает дочь в духе уважения к памяти погибших в Великой Отечественной войне, а также выступает против разрушения памятников, посвященным событиям 1941-1945 годов.