Дегтярев призвал не наказывать занимающихся сексом в Зарядье "по любви"

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев призвал не наказывать людей, которые занимались сексом в столичном парке "Зарядье", "если у них любовь".

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что в "Зарядье" сейчас наблюдается "небывалое количество случаев занятия людьми сексом", сообщало агентство "Москва".

"Людей этих мы не осуждаем, если у них любовь, не надо их наказывать", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Парк "Зарядье" открыли 9 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы на месте снесенной гостиницы "Россия" около Кремля. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается "парящий" мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. В мае в парке открылась ледяная пещера.