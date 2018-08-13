Сергей Доренко назвал свою версию убийства Владислава Листьева

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко раскритиковал заявление бывшего ведущего программы "Взгляд" Дмитрия Захарова о предполагаемом заказчике убийства Владислава Листьева.

Накануне Захаров рассказал, что к преступлению причастен ныне покойный олигарх Борис Березовский. Поводом для убийства якобы стал мораторий на рекламу, который Листьев, будучи генеральным директором ОРТ, ввел на канале в 1995 году. Из-за этого решения Березовский потерял значительную сумму денег.

"Этот Захаров, какой-то самозваный, утверждает, что Березовский столкнулся с сопротивлением Листьева. Но он мог его просто снять. Если Листьев сказал бы: "Березовский, я не подчиняюсь твоим приказам, я не отказываюсь от рекламы", то Березовский сказал бы: "ну хорошо, просто на работу завтра не приходи, ты больше не работаешь". Что его стрелять-то? Выгнать и дело с концом", — заявил Доренко.

Он также напомнил, что сам Березовский считал заказчиком убийства Листьева главу службы безопасности президента России Александра Коржакова. Однако журналист полагает, что это ошибка и на самом деле к преступлению причастны не политики или деятели телебизнеса, а незначительная фигура из криминального мира.

"Это какая-то двойка, криминальная шушера. Почему до сих пор не раскрыто? Ровно поэтому и не раскрыто. Потому что это сыграл кто-то совсем мелкий", — резюмировал Доренко.

Листьева застрелили в марте 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Убийство журналиста стало одним из самых громких преступлений девяностых годов и до сих пор остается нераскрытым.