Петросян и Степаненко не явились в суд на бракоразводный процесс

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко не пришли на заседание суда, где в понедельник будет рассматриваться вопрос об их разводе и разделе совместно нажитого имущества, передает корреспондент РИА Новости из Хамовнического суда Москвы.

На заседании их интересы будут представлять юристы. Интересы Степаненко представляет адвокат Елена Забралова, Петросяна — Сергей Жорин.

Представитель Петросяна надеется на мировое соглашение по иску о разделе имущества и разводе с артисткой Еленой Степаненко. "Мы надеемся, что вопрос удастся решить миром", — сказал Жорин журналистам перед заседанием Хамовнического суда Москвы.

Заседание суда только началось, оно идет в закрытом режиме.

Жорин ранее представлял сторону фигуристки Марины Анисиной во время ее развода с актером Никитой Джигурдой. Пара развелась в 2016 году, бракоразводный процесс сопровождался скандалами, Джигурда заявлял, что охрана адвоката напала на него, а потом потребовал 60 миллионов рублей компенсации. У Жорина много и других "звездных" клиентов — музыканты Тимати и Егор Крид, рэпер Птаха.

Забралова представляла интересы президента России Владимира Путина в судебном разбирательстве по иску, поданному против него Борисом Немцовым и другими оппозиционерами, интересы патриарха Кирилла в деле "о запыленной квартире" и интересы Игоря Сечина по иску к "Новой газете" из-за статьи о яхте "Принцесса Ольга".

Суд рассматривает сразу два иска: первый подали юристы Степаненко, встречный иск — представители Петросяна. Как стало известно ранее, представители Степаненко просят для нее большую часть совместно нажитого имущества. Как сообщил РИА Новости адвокат Степаненко Сергей Жорин, защита Петросяна просит поделить имущество поровну. Авторские права на произведения они пока не делят. Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала.