Кремлю пока нечего добавить по ситуации с Сенцовым, заявил Песков

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Кремлю пока нечего добавить по ситуации, связанной с украинцем Олегом Сенцовым, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На прошлой неделе, как ранее сообщалось, глава РФ Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым. После этого, по сообщениям СМИ, Елисейский дворец распространил информацию, что Путин обещал французскому лидеру дать некие ответы по ситуации.

"Пока мне нечего вам сказать к тому, что говорилось ранее, нечего добавить", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, когда Путин даст некие якобы обещанные им ответы.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.

Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы, сообщало ранее УФСИН.