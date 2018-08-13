МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большинство россиян получают "белую" зарплату, показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Как показал опрос, 42% россиян получают "белую" заработную плату, то есть все заработанные средства им перечисляют официально. Еще 7% респондентов сообщили, что часть зарплаты получают "в конверте", а 6% получают весь заработок неофициально. Оставшиеся 4% опрошенных работников затруднились "определить цвет" своей зарплаты.
Респондентов, которые сегодня получают полностью официальную зарплату (42% опрошенных), попросили рассказать, согласились бы они на условие получать часть заработка неофициально, если бы работодатель повысил им зарплату на 10-15%.
ФОМ провел опрос 4-5 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.