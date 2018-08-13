МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Большинство россиян получают "белую" зарплату, показал опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Социологи попросили респондентов рассказать, каким образом сами они получают заработную плату. Этот вопрос задали 59% участников опроса (то есть всем, кроме 41% сообщивших, что в настоящий момент они нигде не работают). Однако результаты приведены в процентах от всех опрошенных.

Как показал опрос, 42% россиян получают "белую" заработную плату, то есть все заработанные средства им перечисляют официально. Еще 7% респондентов сообщили, что часть зарплаты получают "в конверте", а 6% получают весь заработок неофициально. Оставшиеся 4% опрошенных работников затруднились "определить цвет" своей зарплаты.

Респондентов, которые сегодня получают полностью официальную зарплату (42% опрошенных), попросили рассказать, согласились бы они на условие получать часть заработка неофициально, если бы работодатель повысил им зарплату на 10-15%.

Как оказалось, половина работников с "белой" зарплатой в этом случае согласились бы получать часть денег "в конверте", — об этом сказали 20% опрошенных (результаты приведены в процентах от всех участников опроса). А вот 18%, по их словам, не согласились бы на подобное предложение. Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

ФОМ провел опрос 4-5 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.