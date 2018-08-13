На Крымском мосту установили новый рекорд интенсивности движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Новый рекорд трафика установлен на мосту через Керченский пролив в минувшее воскресенье: за сутки по нему проехали более 33 тысяч транспортных средств в обе стороны, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"В воскресенье, 12 августа, зафиксирован очередной рекорд суточного трафика на Крымском мосту: за 24 часа по нему проехали 33 359 транспортных средств в обе стороны, из них более 17,9 тысячи автомобилей — в сторону Крыма", — говорится в сообщении.

Предыдущие два рекорда по интенсивности движения были достигнуты 15 июля (31,5 тысячи машин, автобусов и мотоциклов) и 5 августа (32,4 тысячи). Крымский мост рассчитан на пропуск 40 тысяч автомобилей в сутки.

В общей сложности, по данным инфоцентра, за почти три месяца с момента открытия движения по мосту проехали более 1,791 миллиона транспортных средств в обе стороны, из них почти 950 тысяч автомобилей – в сторону Крыма.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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