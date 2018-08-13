В Госдуме планируют обсудить с экспертами идею 12-летнего обучения в школах

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) планирует провести в осеннюю сессию круглый стол, на который пригласит экспертов для обсуждения идеи 12-летнего обучения в российских школах, предполагающего больший акцент на профориентации школьников.

Как рассказал Власов ранее, в декабре он направил письмо в Минобрнауки, в котором предложил ввести в школах 12-летнее обучение. Позже, по словам депутата, на его запрос из ведомства ответили, что считают в настоящее время с учетом действующих образовательных программ оптимальным 11-летнее обучение.

"Я думаю, что мы проведем круглый стол на эту тему. Позовем представителей образования и науки, директоров школ, которые согласятся на то, чтобы обсудить эту тему", — сказал Власов РИА Новости.

Он уточнил, что круглый стол в Госдуме с привлечением экспертов может состояться уже в осеннюю сессию.

Власов также пояснил, что его инициатива предполагает больший акцент в обучении детей на профориентации. "Мы будем настаивать на том, чтобы (обучение) с профориентацией сделать в школе. В данном случае — возможный 12-й класс. Либо, возможно, как альтернативу мы будем рассматривать – оставить 11 классов, просто 10 классов будут по обычной программе, традиционной, а 11-й класс сделать профориентационным", — сказал парламентарий.