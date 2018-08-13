МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову запретить называть мясной продукцию, которая содержит менее 50% мяса, а также предложил называть ненатуральные лимонады и соки "химически-синтезированными напитками", при этом введя на этикетках указание возможных медицинских последствий употребления таких продуктов.
"Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия". Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого "заменителя колбасы", — предлагает Милонов.
"Некорректно, когда набор вредных жидких химических элементов называется "лимонад". Такая продукция также должна получить новое, соответствующее своему содержанию название — "химически-синтезированный напиток". На этикетках также необходимо указывать возможные медицинские последствия для человека", — пишет Милонов.
"Прошу Вас рассмотреть данные предложения и рассмотреть возможность их реализации в нормативно-правовых актах нашей страны", — заключил политик, обращаясь к Мантурову.