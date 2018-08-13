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В Госдуме предложили запретить называть колбасой ненатуральные продукты

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© Depositphotos / omur12Колбасные изделия. Архивное фотоКолбасные изделия. Архивное фото
© Depositphotos / omur12

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову запретить называть мясной продукцию, которая содержит менее 50% мяса, а также предложил называть ненатуральные лимонады и соки "химически-синтезированными напитками", при этом введя на этикетках указание возможных медицинских последствий употребления таких продуктов.

Сосиски. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Депутат пишет министру в письме, которое находится в распоряжении РИА Новости, о том, что многие мясные продукты, представленные на прилавках отечественных магазинов, "зачастую не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения". Более того, Милонов уверен, что производители и продавцы таких продуктов "намеренно искажают названия своей продукции" и "вводят потребителей в заблуждение".

"Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия". Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого "заменителя колбасы", — предлагает Милонов.

Мясная продукция
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Аналогичная ситуация, по мнению политика, сложилась и в сфере прохладительных напитков, так как прилавки магазинов "забиты" различными зарубежными марками лимонадов и соков, которые "на 100% являются химическими продуктами, способными нанести самый тяжелый вред здоровью человеку любого возраста".

"Некорректно, когда набор вредных жидких химических элементов называется "лимонад". Такая продукция также должна получить новое, соответствующее своему содержанию название — "химически-синтезированный напиток". На этикетках также необходимо указывать возможные медицинские последствия для человека", — пишет Милонов.

"Прошу Вас рассмотреть данные предложения и рассмотреть возможность их реализации в нормативно-правовых актах нашей страны", — заключил политик, обращаясь к Мантурову.

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