Экс-ведущий "Взгляда" не согласился с версией убийства Листьева

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский в комментарии телеканалу РЕН-ТВ усомнился в высказанной его бывшим коллегой Дмитрием Захаровым версии о причастности Бориса Березовского к убийству журналиста Владислава Листьева.

Будучи генеральным директором телеканала ОРТ (в настоящее время — Первый канал), Листьев в 1995 году ввел мораторий на рекламу.

Захаров заявил, что процента с доходов из-за моратория "лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне".

Бизнесмен Борис Березовский, который в середине 1990-х контролировал ОРТ, был найден мертвым в своем особняке в Великобритании 23 марта 2013 года.

Политковский, со своей стороны, отметил что решение отказаться от трансляции рекламы принимал не Листьев, а совет директоров ОРТ, "поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор".

Также Политковский указал, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать".

Листьева застрелили в марте 1995 года в подъезде его дома в центре Москвы. Преступление стало одним из самых громких в девяностые годы и до сих пор не раскрыто.