Экс-ведущий "Взгляда" назвал заказчика и причину убийства Листьева

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров назвал причину произошедшего в 1995 году убийства телеведущего Владислава Листьева, а также дал понять, что предполагаемым заказчиком преступления был Борис Березовский. Экс-коллега Захарова Александр Политковский, комментируя это мнение, заявил РЕН-ТВ, что считает версию сомнительной.

Листьев, занимая должность гендиректора телеканала ОРТ (ныне Первый канал), в 1995 году ввел мораторий на рекламу — по мнению Захарова, это и послужило мотивом убийства.

По словам Захарова, процента с доходов из-за моратория "лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне" — именно это случилось с Березовским. В середине 1990-х он контролировал ОРТ.

Политковский, со своей стороны, напомнил, что решение не давать в эфир рекламу принимал не Листьев, а совет директоров, "поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор".

Кроме того, Политковский заявил, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать".

Убийство Листьева

Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких в девяностые годы. До сих пор оно не раскрыто.

Борис Березовский проверялся Следственным комитетом России на причастность к убийству Листьева, однако следствие не нашло подтверждения этой версии. Сам Березовский был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.