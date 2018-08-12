Пригожин посоветовал Вайкуле отказаться от выступлений в России

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле своим заявлением о том, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, могла оскорбить огромное количество своих поклонников, считает продюсер Иосиф Пригожин.

Вайкуле во время пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Артистка добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил РИА Новости, что в ближайшее время по решению мониторинговой группы организации певица может быть включена в "крымское досье".

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество. Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников", — сказал Пригожин РИА Новости.

Он отметил, что артисты, несогласные с политикой российских властей, например, украинская группа "Океан Эльзы", приняли решение просто не приезжать в страну, при этом любовь их поклонников от этого не угасла.

Продюсер напомнил, что в Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Он был организован после того, как конкурс "Новая волна" перенесли в Сочи из-за того, что некоторым российским звездам запретили въезд в Латвию.

"В чем парадокс этой истории — приглашать артистов из страны-агрессора на фестиваль можно, а выступать в этой стране почему-то нельзя. Мы это называем лицемерием", — заявил Пригожин и добавил, что исполнителям стоит быть последовательными в своих действиях и осторожными в словах.

При этом продюсер подчеркнул, что Вайкуле остается для него невероятно талантливой артисткой и приветливым, доброжелательным человеком.