В Крыму отреагировали на слова Вайкуле о поездке на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал певицу Лайму Вайкуле не рассматривать ситуацию с полуостровом "через кошелек", так как творчество "не измеряется в серебряниках".

Вайкуле во время своего пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Помимо этого, артистка также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

"Можно не выступать в Крыму, но при этом можно понимать, что происходит. А подход к крымскому вопросу на уровне каких-то продаж — это нетерпимо. Лайма Вайкуле в ближайшее время по решению нашей мониторинговой группы будет включена в "крымское досье". Недопустимо рассматривать крымскую ситуацию сквозь открытый или закрытый кошелек. Качество души творческого человека не измеряется в серебряниках", — сказал РИА Новости Иоффе, подчеркнув при этом, что многие годы был ценителем творчества Вайкуле.

Ранее в ОП Крыма составили "крымское досье", куда намерены включать тех людей, которые не признают выбор крымчан на референдуме в марте 2014 года, при этом делая это "открыто и воинственно". Формирует список мониторинговая группа при ОП Крыма по контролю за соблюдением прав крымчан властями Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".