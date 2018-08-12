"Некоторые становятся бесплодными". Откровения женщин-бодибилдеров

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Они месяцами сидят на жесткой диете, за три дня до соревнований отказываются даже от воды. На сцене могут упасть в обморок, а после выступления — загреметь в больницу. И все ради того, чтобы стать "железными леди", как называют культуристок. На реплики "фигура как у мужика" они не реагируют. Лишь иногда могут съязвить: "Вы давно видели таких мускулистых парней?"

Женщины, профессионально занимающиеся бодибилдингом, рассказали РИА Новости о том, чем жертвуют ради рельефного тела.

"Иногда в зале отхожу к окну и плачу"

Когда мастер спорта международного класса по бодибилдингу, четырехкратная чемпионка России Наталья Батова в обтягивающем платье и туфлях на каблуках заходит в кафе, в ее сторону оборачиваются все посетители. Внимание спортсменке претит, но и отказать себе в удовольствии надеть летом открытое платье она не может.

"Я ведь не всегда выгляжу как гора мускул, только перед соревнованиями. Честно скажу: в эти дни как женщина я себя боюсь. Понимаю, что мы не должны иметь такие мышцы, — начинает разговор Наталья с самой больной для всех культуристок темы. — Но как спортсменка я собой восхищаюсь!"

В кафе она заказывает только воду. Говорит, что с удовольствием съела бы вареную куриную грудку, но в меню ее нет. А больше ничего ей сейчас нельзя. Наталья "сушится" для очередных соревнований, которые пройдут в октябре в Сингапуре.

"Ко мне часто подходят мужчины и жалуются, что дни и ночи проводят в качалке, а рельеф не проступает. Ну не понимают люди, что мышцы формируются не только на тренажерах, но и за обеденным столом. Я за четыре с половиной месяца до соревнований сажусь на жесточайшую диету. Сыр, колбасу, сладости, фрукты сгребаю в мусорный пакет и выбрасываю. В холодильнике оставляю только три продукта: яйца, куриные грудки, капусту. Их и ем в течение семнадцати недель", — раскрывает она спортивные тонкости.

Наталья говорит, что уже после нескольких дней такой белковой диеты накрывает депрессия, дефицит углеводов приводит к упадку сил. Иногда она настолько истощена, что даже в горку пешком не может подняться. "Причем речь не идет о каких-то крутых подъемах, порой я его даже не вижу, но все равно чувствую нагрузку. На машине мне тоже сложно ездить — от напряжения кружится голова. А еще ведь нужно тренироваться четыре-пять раз в неделю. Иногда в зале я отхожу к окну и плачу. Но потом опять берусь за штангу".

© Фото : из личного архива Натальи Батовой Наталья Батова © Фото : из личного архива Натальи Батовой Наталья Батова

Раз в месяц, когда силы совсем на исходе, Наталья позволяет себе десять граммов темного шоколада. Ест она его с отрубями: без них этот крошечный кусочек даже не почувствуешь, он за секунды тает во рту. "А с отрубями можно долго жевать, ощущение, что ты съел полплитки", — раскрывает Наталья еще один секрет.

За три дня до выступления спортсменки перестают пить даже воду и начинают принимать мочегонные. Только так можно убрать оставшуюся под кожей жидкость и добиться идеального рельефа. По словам Натальи, в эти дни человек готов напиться из лужи. "От срывов спасает только осознание, что один глоток может запороть результаты, которых добивалась четыре месяца".

Накануне соревнований состояние спортсменок можно охарактеризовать как трудно совместимое с жизнью. Если бы их обследовали врачи, почти наверняка диагностировали бы обезвоживание и положили бы под капельницу. К примеру, на турнире в США в 2014 году у Натальи было всего три процента жира. Для сравнения, норма для женского организма — 15-20 процентов.

Обмороки на сцене обычное дело. У входа в зал обязательно дежурит несколько карет скорой помощи. И без дела они не стоят. Впрочем, Наталья заверяет, что за все двадцать лет спортивной карьеры в обморок не падала ни разу: "Если чувствую, что могу потерять сознание, выдавливаю в кружку сок лимона и выпиваю глоток. Кислота приводит в себя".

Однако бывают и трагические случаи. В 2012 году, вспоминает Батова, одна из спортсменок умерла в ночь после выступления, не выдержало сердце. "Не могу сказать, что меня ее смерть испугала. Скорее, эта трагедия в очередной раз напомнила мне, как важно прислушиваться к своему организму. Любой спорт высоких достижений подразумевает, что ты должен довести себя до пика. Но делать это нужно с умом", — размышляет она.

"Ради победы готовы на все"

В юности Наталья Батова весила 49 килограммов и считала себя неприлично худой. Даже футболки носила на два размера больше, чтобы скрыть выступающие лопатки. В качалку заглянула случайно — шла с подругой на шейпинг и ошиблась дверью.

"Это сейчас в спортзалах много девушек. Тогда же, в 1990-е, девчонки приходили туда только с целью знакомства. Потом ребята из клуба рассказали мне, что для них я была местной достопримечательностью: глазки не строила, не флиртовала, только заходила в зал — и сразу за штангу. Они даже друзей водили на меня посмотреть", — смеется собеседница.

© Фото : из личного архива Натальи Батовой Наталья Батова © Фото : из личного архива Натальи Батовой Наталья Батова

У нее никогда не было тренера, все упражнения осваивала сама. "Купила американский журнал по бодибилдингу. Стоил он, как сейчас помню, 50 рублей, а стипендия моя была сто пятьдесят".

Через шесть лет занятий в подвальной качалке на окраине Красноярска Батова выиграла чемпионат России в первый раз. С тех пор бодибилдинг стал ее страстью и смыслом жизни.

Наталья откровенно говорит: накачать такие мышцы без стероидов невозможно. Но если одни спортсменки пьют щадящие препараты, которые прописывают даже детям при дефиците веса, то другие жаждут немедленного эффекта. "От сильных препаратов на лице растут волосы, голос грубеет. Есть несколько спортсменок, вы бы ни за что не отличили их от мужчин. Но их это не останавливает, ради победы они готовы на все", — признается Батова.

Она уже давно не обращает внимания на нелицеприятные реплики по поводу своей фигуры. "Что только не пишут: и что ноги у меня как у мужика, и что я себя уродую. Первое время я сильно обижалась. Потом поняла, что все эти комментарии оставляют неудачники — прыщавые мужики и толстые бабы. Человек, у которого все в жизни хорошо, просто не будет писать гадости другим. У него на это нет времени", — считает Наталья.

© Фото : из личного архива Натальи Батовой Наталья Батова со звездой бодибилдинга Деннисом Джеймсом © Фото : из личного архива Натальи Батовой Наталья Батова со звездой бодибилдинга Деннисом Джеймсом

На улице к ней подходят, чтобы сфотографироваться, предлагают побороться на руках. "Больше всего бесят вопросы из серии "Ты бодибилдерша?". Нет, шахматистка. Еще спрашивают, сколько я поднимаю. А из какого положения? Какой снаряд? Это все равно что спросить у бухгалтера, сколько он считает".

Поклонниками она не обделена. Говорит, что для некоторых мужчин сильная женщина — это фетиш. Для самой Натальи фигура возлюбленного роли не играет. "Могу сказать, что качков среди моих мужчин почти не было. Мышцы — последнее, на что я обращаю внимание. Да и фигуру ему я могу сделать любую, я же тренер", — смеется Батова.

Уточняю, что об ее увлечении думают родственники мужчин. "Это вы про потенциальных тещ? Ну, если честно, с мамами меня редко знакомят. Но в тех случаях, когда до этого доходит, я всем нравлюсь. Топики и короткие платья я на семейные вечера не надеваю. А человек я открытый, веселый", — делится она личным.

Год назад ее жизнь круто изменилась — в 41 год Наталья родила дочь. Для женщин, занимающихся бодибилдингом, это настоящее чудо. "Из-за диет и гормональных препаратов у девяти из десяти спортсменок прекращаются месячные, — объясняет Наталья. — У меня их тоже не было несколько лет, но потом организм научился восстанавливаться. Мне на то, чтобы прийти в женскую форму и забеременеть, понадобилось всего полгода. Однако некоторые культуристки даже после нескольких лет занятий навсегда остаются бесплодными".

"Голос грубеет не от стероидов"

Екатерина Вовненко бодибилдингом занимается с 19 лет. Тогда она бросила курить и стала стремительно набирать вес. "Подумала, что похудеть смогу только в качалке. Получилось, правда, наоборот: тогда я весила 75 килограммов, сейчас — девяносто", — пожимает плечами Катя.

© Фото : из личного архива Екатерины Вовненко Екатерина Вовненко (в центре) © Фото : из личного архива Екатерины Вовненко Екатерина Вовненко (в центре)

Свое первое серьезное выступление на чемпионате Иркутской области по бодибилдингу Екатерина вспоминает с содроганием, хотя заняла первое место: "Сразу после выхода на сцену я отправилась в магазин и набрала всего, в чем себе отказывала три месяца, — сладостей, мороженого, колбасы. В итоге съела три ложки салата оливье с майонезом и попала в больницу с отравлением. После жесткой диеты организм отказался принимать жирную пищу".

Накануне выхода на сцену спортсменки отказывают себе даже в глотке воды, но могут позволить несколько граммов коньяка. "Он разгоняет кровь по организму, мышцы наливаются и выглядят наиболее эффектно. А еще в день соревнований мы проводим так называемую "углеводную загрузку". Я, например, съедаю по два хлебца каждые полтора часа. Если ты до этого не пила воду два дня, запихнуть их в себя сложно. Но я заедаю дольками лимона, это помогает проглотить сухари", — поясняет Вовненко.

У нее, как и у большинства увлекающихся бодибилдингом женщин, достаточно низкий голос. Огрубел он не от приема гормонов. Как объясняет спортсменка, для нормального функционирования голосовых связок важен жир. Если его в организме минимум, связки истончаются, голос грубеет. "То, что женщины после многих лет тренировок становятся похожими на мужчин, не всегда следствие приема стероидов, — рассказывает культуристка. — Например, из-за нагрузок прокачиваются скулы, они становятся более выступающими. Но есть и неоспоримые свидетельства приема препаратов — сильно выраженные надбровные дуги, выдвинутая вперед нижняя челюсть. На таких женщин мы смотрим с грустью. Понимаем, что зачастую это необратимый процесс". К слову, выступающие вены также признак приема гормональных препаратов.

Вовненко признается, что из всех родственников от занятий бодибилдингом ее пыталась отговорить только мама: "Она боялась, что я превращусь в мужеподобную женщину. Папа, наоборот, всегда меня поддерживал, гордился. Когда приезжала домой, просил меня покрутиться, показать мышцы. Даже старший брат завидовал моей фигуре. Мы с ним одно время вместе в качалку ходили. Но его хватило только на месяц".

"В качалку хожу с мужем"

В 2013 году Екатерина Вовненко заняла второе место на чемпионате Москвы по бодибилдингу, после чего решила перейти в пауэрлифтинг. Разница между двумя этими на первый взгляд родственными видами спорта колоссальная. Если бодибилдинг — скорее конкурс красоты для качков, то в пауэрлифтинге главное сила.

© Фото : из личного архива Екатерины Вовненко Екатерина Вовненко на чемпионате Москвы по бодибилдингу © Фото : из личного архива Екатерины Вовненко Екатерина Вовненко на чемпионате Москвы по бодибилдингу

"По жиму штанги от груди я поставила рекорд — 117,5 килограмма, — не скрывает гордости Катя. — С чем сравнить? Ну вот вы сколько весите? Шестьдесят? Считайте, что я подняла двух вас…"

Вопросы из серии "девушка, а вы меня до дома донесете?" Вовненко слышит регулярно. В Facebook у нее даже есть фотография, на которой она поднимает Михаила Кокляева, самого сильного человека в России.

"На самом деле соревноваться с мужчинами в силе я, конечно, не буду. На одной вечеринке мы организовали шуточный конкурс — любой желающий мог побороться со мной на руках. Выиграла я всего у нескольких ребят. Хотя понятно, что слабаки в таком конкурсе участвовать не будут. Кому приятно проиграть девушке?"

Сравнение с мужчинами Екатерину очень обижает: "На такие реплики я всегда отвечаю словами другой известной культуристки, Натальи Трухиной: "Вы давно встречали таких накачанных мужиков?"

© Фото : из личного архива Екатерины Вовненко Екатерина Вовненко © Фото : из личного архива Екатерины Вовненко Екатерина Вовненко

В доказательство она озвучивает размер своих бицепсов — 38 сантиметров. У среднестатистического мужчины этот показатель редко поднимается выше тридцати. А у Арнольда Шварценеггера в лучшие годы было пятьдесят пять.

Спортсменка уверена, что мускулистые женщины нравятся всем мужчинам, только некоторые боятся в этом признаться: "Поклонников у меня всегда было много. Муж, когда увидел в первый раз, побоялся отпускать. Теперь мы даже на тренировки ходим вместе".

Сейчас Екатерина, как и Наталья, готовится к соревнованиям в Сингапуре. Она не сомневается, что русские "железные леди" выступят достойно.