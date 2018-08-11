Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим сооружением

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 авг — РИА новости. Глава Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко назвала мост через Керченский пролив потрясающим инфраструктурным сооружением.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко посетила в субботу историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе, где проходит фестиваль "Опера в Херсонесе".

"Мы все счастливы, что появился керченский мост. Это просто потрясающее сооружение. Развивается инфраструктура, строятся дороги, но не только это. Обязательно сохранение и развитие культурного наследия этой прославленной исторической земли", — сказала журналистам в Херсонесе Матвиенко.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>