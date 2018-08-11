МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника. Ведомство потребовало взыскать с актера более 800 тысяч рублей за поврежденный в ДТП Mercedes, рассказала Агентству городских новостей "Москва" пресс-секретарь Хамовнического суда Ольга Мышелова.

"В иске указывается, что 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте по вине Ярмольника произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин, среди которых оказался автомобиль Mercedes, принадлежащий ФСО", — подчеркнула она.

По словам Мышеловой, страховая компания уже оплатила часть ремонта автомобиля, а оставшиеся средства ФСО намерена взыскать с виновника столкновения.

Ярмольник также подтвердил информацию о претензии ФСО.

"Страховая компания давно уже все выплатила им. Я готов к суду, делом занимается мой адвокат. Надо детально разобраться, почему возник этот иск. Суда с ФСО я не опасаюсь", — заявил артист.

Он также рассказал, что готов судиться, чтобы разобраться в деталях произошедшего.

"Мне адвокат сказал, что срок исковой давности по таким делам три года, но все равно ситуация странная. Суд разберется", — добавил он.

Ярмольник также отметил, что намерен продолжать съемки, несмотря на внимание ФСО.