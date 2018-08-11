Свердловский губернатор открыл в Ирбите обновленный стадион "Юность"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу, в День физкультурника, открыл в городе Ирбит обновленный по его поручению стадион "Юность", сообщает департамент информполитики главы региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 11 августа в ходе рабочей поездки в Ирбит принял участие в открытии обновленного стадиона "Юность", поручение по реконструкции которого главой региона было дано в 2016 году. На стадионе появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием, круговая беговая дорожка на 400 метров, площадка для игры в волейбол и баскетбол, а также для занятий уличной гимнастикой, сектор для прыжков в длину", — говорится в сообщении.

Ежедневно их смогут посещать до 170 ирбитчан. Реконструкция обошлась более чем в 33 миллиона рублей, 30 из которых — средства областного бюджета, уточняют власти.

"Футбол – один из самых любимых и массовых видов спорта в России и в мире. Уральцы не только с азартом следят за футбольными баталиями, но и сами выходят на поле. Сегодня почти 60 тысяч свердловчан играют в футбол. Мы стремимся к тому, чтобы современные спортивные площадки, в том числе, футбольные поля, были во всех муниципалитетах. Как вы знаете, Свердловская область стала одним из регионов, где прошли матчи триумфального чемпионата мира по футболу в России", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

По его словам, одним из ярких наследий чемпионата станет появление новых футбольных кружков и секций, спортивных объектов — таких, как футбольное поле на стадионе "Юность". "Это только первый шаг в развитии этого спортивного ядра. Уверен, здесь будут очень хорошие условия и для футболистов, и для любителей других видов спорта", — отметил губернатор.

В Свердловской области ежегодно вводятся в строй спортивные площадки и сооружения. "Во многом поэтому по итогам 2017 года регион стал лауреатом национальной премии в области физической культуры и спорта в номинации "Регион России". Вот и в этом году инфраструктура для занятий уральцами спортом получает развитие: введен в эксплуатацию спортивный комплекс "Синегорец" в поселке Баранчинский Кушвинского городского округа, крытый каток с искусственным льдом в Каменске-Уральском, ледовые арены в Екатеринбурге, Реже и Кировграде", — говорится в сообщении.