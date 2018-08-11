МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего Крым "жемчужиной украинского государства".

Ранее Порошенко поздравил Ялту с Днем города, пожелав, чтобы над городом и всем полуостровом развевался флаг Украины.

"Опять фантомные боли. Понимаю…" — написала MarinaVikt.

Некоторые пользователи усомнились в адекватном состоянии украинского лидера.

"У вас давно уже началась суббота, но у некоторых все никак не закончится пятница", — предположила @Vityzeva.

"Пить вредно", — присоединился @elenmazurov28.

"Забыл плавки на ялтинском пляже — и до сих пор жалеет…" — объяснил слова Порошенко @v_tretyakov.

"А санитары в курсе?" — пошутил @EvgEpifancev.

На полуострове также восприняли слова Порошенко с недоумением. Так, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому лидеру уделять больше внимания проблемам внутри своей страны, а не спекулировать на тему статуса полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове референдума в 2014 году, на котором более 96 процентов избирателей Республики Крым и 95 процентов жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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