Российский Красный Крест опроверг сообщения о прекращении работы с МККК

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" продолжает сотрудничать с Международным Комитетом Красного Креста, сообщила РИА Новости председатель РКК Раиса Лукутцова.

Ранее Znak.com со ссылкой на источник в правлении РКК сообщил, что Международный Комитет Красного Креста приостановил работу с головным офисом Российского Красного Креста. По данным издания, теперь он будет взаимодействовать напрямую с региональными отделениями, финансирование аппарата РКК прекращено.

"Финансирование продолжается… Конечно (продолжает сотрудничать с головным офисом — ред.). Конечно (взаимодействие продолжается — ред.). Оно никогда не прекращалось, понимаете. А есть финансирование, когда-то, когда начиналась программа на Северном Кавказе, МККК финансировал много программ, сейчас идёт сокращение и так далее, это внутренние, текущие дела. Но отношения с Международным Комитетом Красного Креста Российский Красный Крест никогда не прекращал и никогда это не планирует делать. И мне очень непонятно, вот эти источники, не знаю, вообще цели этой статьи", — сказала Лукутцова РИА Новости в субботу.

Также она отметила, что на прошлой неделе состоялась оценочная миссия.

"Приезжала комиссия из офиса международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца из Будапешта, которые выезжали в Кемерово, встречались с пострадавшими, провели оценку потребностей, оказание психологической помощи и пришли к выводу, что помощь оказывается правильно, профессионально, с правильным расходом денежным средств. И более того, федерация пришла к выводу, что эта программа — оказание психологической помощи — должна быть продолжена за их счёт", — рассказала Лукутцова.