Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом развевался флаг Украины

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и по всему Крыму развевался украинский флаг.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

Ялта отмечает день города во вторую субботу августа, в 2018 году эта дата — 11 августа.

"Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в субботу.

Также Порошенко надеется, что в Крыму будет звучать гимн Украины.

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