«Мой дом теперь здесь»
Американец из Нью-Йорка стал русским сыроделом
Александр Чернышев

Четверть века назад американец Джей Клоуз на вопрос о том, нравится ли ему Россия, ответил: «За десять дней такую страну не понять». В 1990-х он работал поваром в московских ресторанах, а потом обосновался в деревне, где воспитывает сына и производит более пятидесяти видов сыра. Теперь Клоуз — успешный фермер. Его не пугает ни ручной труд, ни суровая русская зима. Он скучает только по рождественскому ужину в семейном кругу и лимонному пирогу. Корреспондент РИА Новости побывал в гостях у американца и отведал знаменитый на всю округу сыр.

«Строили всей деревней»

Дом Джея Клоуза в деревне Мошницы найти нетрудно — фермера тут все знают и охотно подскажут дорогу, местные жители и сами частенько заглядывают к соседу «за чизом». Ярко-желтая табличка «33 сыра от Джея» видна издалека. За ней — участок с добротным деревянным строением, беседкой, собачьей будкой, теплицей и огородом. Чуть дальше — козлятник на двадцать голов.

Фермер Джей Роберт Клоуз кормит коз на своей ферме в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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«Десять лет назад, чтобы купить землю и поставить дом, я продал баржу во Франции, на которой прожил семь лет. Строил своими руками, хотя помогала вся деревня: один подарил окна, другой — двери, третий — насос», — вспоминает в разговоре с РИА Новости американец.

Джей все делает сам: готовит сыр, ухаживает за животными, следит за огородом.

На участке растут помидоры, огурцы, кабачки и даже арбузы. «Научился. Я всю жизнь учусь».

Он не преувеличивает. «Я родился в Нью Йорке, какое-то время прожил с семьей в Мексике, потом в Австралии. Учился в Англии и США. Всего объездил более тридцати стран. Работал посудомойщиком, плотником, сантехником, дальнобойщиком, автомехаником, гончаром, был личным поваром у группы Rolling Stones и даже разводил крокодилов в Папуа — Новой Гвинее», – перечисляет фермер.

После долгих странствий Джей обосновался во Франции. «Моя русская девушка подарила мне футболку с надписью «Москва — Ленинград», — рассказывает он. — Как-то в ресторан, где я работал, зашли гости из России.

Фермер Джей Роберт Клоуз на своей ферме в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Увидев меня, спросили, откуда майка. Разговорились, познакомились. Потом они приезжали каждый месяц, я показывал им страну. Когда в очередной раз улетали, предложили мне заглянуть в гости в Москву: «Наш черед показывать. Платим за все, только найди время».

В Россию с любовью

Русские друзья Клоуза оказались влиятельными людьми. Они быстро уладили вопросы с документами, и уже через три дня Джей летел в Россию с визой, оформленной через Красный Крест. «Тогда у меня были длинные волосы, татуировки — встречай, Москва! По-русски знал только «бабушка» и «пиво». Я провел в российской столице десять дней, отметил свое тридцатилетие».

Фермер Джей Роберт Клоуз у оборудования для производства сыра на своей ферме в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Его все время спрашивали, нравится ли страна. «Не знаю, еще не решил», — отвечал Джей. Американцу хотелось понять, чем живут простые люди, как зарабатывают деньги и на что их тратят. Россия была другой планетой. «Значит, скоро приедешь опять?» — любопытствовали москвичи.

Так и случилось. Американец приезжал все чаще, с каждым разом на все более долгий срок, а потом и вовсе остался.

«Работал шеф-поваром в ресторанах «Жигули», «Честерфилд», «Беллс», «Пивной котел», «Папа Джонс», — перечисляет Дэжей. — Всех и не вспомню. Помогал организовывать вечеринки и привозить иностранных звезд. Как-то пригласил в клуб «XIII» Мэрилина Менсона, а неподалеку на улице случайно встретил подвыпившего Харрисона Форда. Затащил в заведение и его.

Получилось неудобно: все посетители тусовались с Харрисоном, а Мэрилин, ради которого затеяли вечеринку, ему только завидовал».

Спустя 15 лет Джею осточертела городская суета. Русская женщина родила ему сына Захара, и они решили переехать в Подмосковье. «Я видел, что продукты, из которых мы готовили блюда в ресторанах, не всегда должного качества. Да и к сорок пятому году жизни захотелось делать что-то для себя. Не пожалели ни минуты: здесь, в деревне, красивая природа, а русская зима — что-то волшебное», — говорит сыродел.

Козы гуляют на территории фермерского хозяйства в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Переселенцы обзавелись скотиной, разбили огород. Когда встал вопрос, как теперь зарабатывать деньги, выбор Джея пал на производство сыра: «В России хорошего продукта не хватает».

Поехал в Голландию учиться у мастеров.

Там же договорился о закупках ингредиентов и оборудования: сыроварни, пресса, формочек и специальной соляной ванны. Этой утварью сейчас заставлен весь первый этаж дома.

Сыр «Итальянский сад» на полках магазина при ферме Джея Роберта Клоуза в Московской области, деревня Мошницы.
Сыр «Итальянский сад» на полках магазина при ферме Джея Роберта Клоуза в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сыр с травами прованса на полках магазина при ферме Джея Роберта Клоуза в Московской области, деревня Мошницы.
Сыр с травами прованса на полках магазина при ферме Джея Роберта Клоуза в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сыр «Винный» на полках магазина при ферме Джея Роберта Клоуза в Московской области, деревня Мошницы.
Сыр «Винный» на полках магазина при ферме Джея Роберта Клоуза в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сыр «Итальянский сад» на полках магазина при ферме Джея Роберта Клоуза в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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«Кроме голландских, я ездил к французским и датским сыроделам. Возвращаясь, старался применить полученные знания. Однажды я привез уже собственный сыр голландцу на пробу, и он похвалил его. Тогда я понял — все получится».

«Не так уж дешево»

С матерью Захара Джей вскоре расстался, а вот бизнес пошел в гору. Сегодня у него покупают около ста килограммов сыра в неделю. Но на этом американец не останавливается. В ближайшее время начнет обучение персонала в Коврове, там Клоуз открывает производство уже совсем другого масштаба: 120 килограммов в день.

Хотя более пятидесяти сортов сыров Джея можно заказать на сайте, многие стараются приехать лично — посмотреть на американского фермера в России.

Пока мы разговариваем, один за другим являются покупатели. С каждым гостем Клоуз лично спускается в погреб, где на полках разложены головки сыра на любой вкус: твердые и мягкие, молодые и выдержанные, с перцем, розмарином, зеленым горохом или с базиликом.

Клиентам владелец всегда устраивает дегустацию — предлагает попробовать любой сорт и подробно рассказывает о нем на неплохом русском.

Ирина Курегян живет с родителями в соседнем совхозе. За сыром всей семьей пришли впервые. Дегустировали долго. «Мы к таким сортам не очень привыкли, все интересно попробовать. Цены немного смущают: от 1200 до 2300 рублей за килограмм, конечно, не так уж дешево», — говорит девушка, пробуя очередной кусочек.

Покупательницы дегустируют сырную продукцию фермера Джея Роберта Клоуза в магазине при ферме в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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«Вы как духи выбираете», — подтрунивает над женщинами глава семейства. Семья останавливается на молодом маасдаме. Кусок в шестьсот с лишним граммов тянет на полторы тысячи рублей. Пока гости расплачиваются, выясняется, что сын Джея учится в школе, где преподает мать Ирины. «Тогда нам скидку!» — шутят покупатели.

Семейный человек

Чуть позже появляется и Клоуз-младший c приятелем. «Это что на майке у Захара написано по-английски?» — смешно нахмурив брови, спрашивает мальчугана Джей. Тот, кажется, немного смутился. Показывает губами: «Нью-Йорк».

Быстро перекусив, сын принимается за работу — собирает с другом кабачки. Пока мы с Джеем беседуем, Захар помогает очередным покупателям определиться с сортом сыра.

«Я уже многое в папином деле умею, но в Москве мне интереснее. В следующем году буду поступать в школу олимпийского резерва, хочу профессионально играть в волейбол», — делится планами подросток. Сам Джей надеется вскоре увидеть сына в российской сборной.

Захар Клоуз, сын фермера Джея Роберта Клоуза.
© РИА Новости / Антон Денисов

В помощниках у фермера и молодой человек по имени Али. На сыроварне он только время от времени, но этому сотрудничеству уже не один год. «Я все знаю, сам могу сыр делать», — говорит Али. «Мечтать не вредно», — подтрунивает Джей над его фантазиями.

Кроме того, каждый год в Мошницы на несколько недель приезжают волонтеры со всех уголков Европы, они живут и работают на ферме.

Есть свои обязанности и у молодого пса Иги — он пасет коз.

«Раньше побаивался их, а теперь подрос и только так гоняет. В Москве буду по нему скучать», — хлопает собаку по спине Захар.

Козел гуляет на территории фермерского хозяйства в Московской области, деревня Мошницы.
© РИА Новости / Антон Денисов
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Еще одна дорогая гостья заглядывает к Джею лишь дважды в месяц на три дня — так решил суд. Речь о его четырехлетней дочери от второго брака. Этой встречи он всякий раз ждет с нетерпением. «Хочу воспитывать своих детей, быть нужным им, помогать словом и делом и когда-нибудь стать дедушкой.

Я никуда уезжать не собираюсь, не для этого развивал бизнес. Конечно, я скучаю по рождественским праздникам, лимонному пирогу и друзьям. Но мой дом теперь здесь».

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