Хотя более пятидесяти сортов сыров Джея можно заказать на сайте, многие стараются приехать лично — посмотреть на американского фермера в России.

Пока мы разговариваем, один за другим являются покупатели. С каждым гостем Клоуз лично спускается в погреб, где на полках разложены головки сыра на любой вкус: твердые и мягкие, молодые и выдержанные, с перцем, розмарином, зеленым горохом или с базиликом.