Четверть века назад американец Джей Клоуз на вопрос о том, нравится ли ему Россия, ответил: «За десять дней такую страну не понять». В 1990-х он работал поваром в московских ресторанах, а потом обосновался в деревне, где воспитывает сына и производит более пятидесяти видов сыра. Теперь Клоуз — успешный фермер. Его не пугает ни ручной труд, ни суровая русская зима. Он скучает только по рождественскому ужину в семейном кругу и лимонному пирогу. Корреспондент РИА Новости побывал в гостях у американца и отведал знаменитый на всю округу сыр.
Дом Джея Клоуза в деревне Мошницы найти нетрудно — фермера тут все знают и охотно подскажут дорогу, местные жители и сами частенько заглядывают к соседу «за чизом». Ярко-желтая табличка «33 сыра от Джея» видна издалека. За ней — участок с добротным деревянным строением, беседкой, собачьей будкой, теплицей и огородом. Чуть дальше — козлятник на двадцать голов.
«Десять лет назад, чтобы купить землю и поставить дом, я продал баржу во Франции, на которой прожил семь лет. Строил своими руками, хотя помогала вся деревня: один подарил окна, другой — двери, третий — насос», — вспоминает в разговоре с РИА Новости американец.
Джей все делает сам: готовит сыр, ухаживает за животными, следит за огородом.
На участке растут помидоры, огурцы, кабачки и даже арбузы. «Научился. Я всю жизнь учусь».
Он не преувеличивает. «Я родился в Нью Йорке, какое-то время прожил с семьей в Мексике, потом в Австралии. Учился в Англии и США. Всего объездил более тридцати стран. Работал посудомойщиком, плотником, сантехником, дальнобойщиком, автомехаником, гончаром, был личным поваром у группы Rolling Stones и даже разводил крокодилов в Папуа — Новой Гвинее», – перечисляет фермер.
После долгих странствий Джей обосновался во Франции. «Моя русская девушка подарила мне футболку с надписью «Москва — Ленинград», — рассказывает он. — Как-то в ресторан, где я работал, зашли гости из России.
Увидев меня, спросили, откуда майка. Разговорились, познакомились. Потом они приезжали каждый месяц, я показывал им страну. Когда в очередной раз улетали, предложили мне заглянуть в гости в Москву: «Наш черед показывать. Платим за все, только найди время».
Русские друзья Клоуза оказались влиятельными людьми. Они быстро уладили вопросы с документами, и уже через три дня Джей летел в Россию с визой, оформленной через Красный Крест. «Тогда у меня были длинные волосы, татуировки — встречай, Москва! По-русски знал только «бабушка» и «пиво». Я провел в российской столице десять дней, отметил свое тридцатилетие».
Его все время спрашивали, нравится ли страна. «Не знаю, еще не решил», — отвечал Джей. Американцу хотелось понять, чем живут простые люди, как зарабатывают деньги и на что их тратят. Россия была другой планетой. «Значит, скоро приедешь опять?» — любопытствовали москвичи.
Так и случилось. Американец приезжал все чаще, с каждым разом на все более долгий срок, а потом и вовсе остался.
«Работал шеф-поваром в ресторанах «Жигули», «Честерфилд», «Беллс», «Пивной котел», «Папа Джонс», — перечисляет Дэжей. — Всех и не вспомню. Помогал организовывать вечеринки и привозить иностранных звезд. Как-то пригласил в клуб «XIII» Мэрилина Менсона, а неподалеку на улице случайно встретил подвыпившего Харрисона Форда. Затащил в заведение и его.
Получилось неудобно: все посетители тусовались с Харрисоном, а Мэрилин, ради которого затеяли вечеринку, ему только завидовал».
Спустя 15 лет Джею осточертела городская суета. Русская женщина родила ему сына Захара, и они решили переехать в Подмосковье. «Я видел, что продукты, из которых мы готовили блюда в ресторанах, не всегда должного качества. Да и к сорок пятому году жизни захотелось делать что-то для себя. Не пожалели ни минуты: здесь, в деревне, красивая природа, а русская зима — что-то волшебное», — говорит сыродел.
Переселенцы обзавелись скотиной, разбили огород. Когда встал вопрос, как теперь зарабатывать деньги, выбор Джея пал на производство сыра: «В России хорошего продукта не хватает».
Поехал в Голландию учиться у мастеров.
Там же договорился о закупках ингредиентов и оборудования: сыроварни, пресса, формочек и специальной соляной ванны. Этой утварью сейчас заставлен весь первый этаж дома.
«Кроме голландских, я ездил к французским и датским сыроделам. Возвращаясь, старался применить полученные знания. Однажды я привез уже собственный сыр голландцу на пробу, и он похвалил его. Тогда я понял — все получится».
С матерью Захара Джей вскоре расстался, а вот бизнес пошел в гору. Сегодня у него покупают около ста килограммов сыра в неделю. Но на этом американец не останавливается. В ближайшее время начнет обучение персонала в Коврове, там Клоуз открывает производство уже совсем другого масштаба: 120 килограммов в день.
Хотя более пятидесяти сортов сыров Джея можно заказать на сайте, многие стараются приехать лично — посмотреть на американского фермера в России.
Пока мы разговариваем, один за другим являются покупатели. С каждым гостем Клоуз лично спускается в погреб, где на полках разложены головки сыра на любой вкус: твердые и мягкие, молодые и выдержанные, с перцем, розмарином, зеленым горохом или с базиликом.
Клиентам владелец всегда устраивает дегустацию — предлагает попробовать любой сорт и подробно рассказывает о нем на неплохом русском.
Ирина Курегян живет с родителями в соседнем совхозе. За сыром всей семьей пришли впервые. Дегустировали долго. «Мы к таким сортам не очень привыкли, все интересно попробовать. Цены немного смущают: от 1200 до 2300 рублей за килограмм, конечно, не так уж дешево», — говорит девушка, пробуя очередной кусочек.
«Вы как духи выбираете», — подтрунивает над женщинами глава семейства. Семья останавливается на молодом маасдаме. Кусок в шестьсот с лишним граммов тянет на полторы тысячи рублей. Пока гости расплачиваются, выясняется, что сын Джея учится в школе, где преподает мать Ирины. «Тогда нам скидку!» — шутят покупатели.
Чуть позже появляется и Клоуз-младший c приятелем. «Это что на майке у Захара написано по-английски?» — смешно нахмурив брови, спрашивает мальчугана Джей. Тот, кажется, немного смутился. Показывает губами: «Нью-Йорк».
Быстро перекусив, сын принимается за работу — собирает с другом кабачки. Пока мы с Джеем беседуем, Захар помогает очередным покупателям определиться с сортом сыра.
«Я уже многое в папином деле умею, но в Москве мне интереснее. В следующем году буду поступать в школу олимпийского резерва, хочу профессионально играть в волейбол», — делится планами подросток. Сам Джей надеется вскоре увидеть сына в российской сборной.
В помощниках у фермера и молодой человек по имени Али. На сыроварне он только время от времени, но этому сотрудничеству уже не один год. «Я все знаю, сам могу сыр делать», — говорит Али. «Мечтать не вредно», — подтрунивает Джей над его фантазиями.
Кроме того, каждый год в Мошницы на несколько недель приезжают волонтеры со всех уголков Европы, они живут и работают на ферме.
Есть свои обязанности и у молодого пса Иги — он пасет коз.
«Раньше побаивался их, а теперь подрос и только так гоняет. В Москве буду по нему скучать», — хлопает собаку по спине Захар.
Еще одна дорогая гостья заглядывает к Джею лишь дважды в месяц на три дня — так решил суд. Речь о его четырехлетней дочери от второго брака. Этой встречи он всякий раз ждет с нетерпением. «Хочу воспитывать своих детей, быть нужным им, помогать словом и делом и когда-нибудь стать дедушкой.
Я никуда уезжать не собираюсь, не для этого развивал бизнес. Конечно, я скучаю по рождественским праздникам, лимонному пирогу и друзьям. Но мой дом теперь здесь».
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