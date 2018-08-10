Посольство США в России призвало освободить Сенцова

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Посольство США в России выражает озабоченность состоянием здоровья осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и просит освободить его по гуманитарным соображениям.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.
Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы. ФСИН России сообщал в четверг, что его состояние здоровья не является критичным.