Посольство США в России призвало освободить Сенцова

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Посольство США в России выражает озабоченность состоянием здоровья осужденного в РФ за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова и просит освободить его по гуманитарным соображениям.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены ухудшающимся состоянием здоровья Олега Сенцова. Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям", — говорится в сообщении посольства в Twitter

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.

Сенцов находится под постоянным наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание, и врачей-специалистов лабытнангской городской больницы. ФСИН России сообщал в четверг, что его состояние здоровья не является критичным.