Спасатели достали альпиниста из Москвы из ледовой трещины на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 10 авг – РИА Новости. Спасатели оказали помощь альпинисту из Москвы, который попал в ледовую трещину на Эльбрусе, и сейчас его спускают вниз, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на Эльбрусе на высоте 4,2 тысячи метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа из 12 человек из Москвы. Им на помощь вышли 10 спасателей на двух единицах техники.

"По уточненным данным, один из участников группы попал в ледовую трещину, спасатели уже достали его и спускают вниз. По предварительной информации, у него жалобы на боли в спине", — сказал собеседник агентства.

По его данным, остальные участники группы не пострадали.