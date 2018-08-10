Охрану в "Зарядье" не будут усиливать после сообщений о занятии сексом

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Работу охраны в московском парке "Зарядье" не будут усиливать после сообщений о занятии там сексом, сообщил в пятницу РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил журналистам, что в парке участились случаи занятия людьми сексом.

"Мы такой информацией не владеем. Если бы мы такое зафиксировали, мы бы отреагировали", — сказал Черников. Он отметил, что необходимость усиливать охрану в парке на фоне таких сообщений отсутствует.

"Нет, конечно, там нормально контролируемая ситуация. Люди себя там спокойно себя чувствуют. Но фактов таких у нас нет", — сказал глава ведомства в ответ на вопрос, нужно ли усиливать меры по охране в парке.