Охранникам ЧОП хотят предоставить льготы за помощь полиции

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Росгвардия предлагает предоставлять социальные гарантии сотрудникам частных охранных предприятий, которые помогают полиции в охране правопорядка, сообщили РИА Новости в главном управлении госконтроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 19 закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ". Данные изменения предусматривают установление социальных гарантий для работников частных охранных организаций, которые участвуют в охране правопорядка при оказании содействия правоохранительным органам.

"Предлагаемые изменений позволят распространить гарантии социальной и правовой защиты на взаимоотношения, возникшие при оказании содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а также позволят обеспечить необходимый уровень трудовых прав, свобод и гарантий работников, привлекаемых к обеспечению правопорядка и общественной безопасности", — пояснили агентству в управлении.

Согласно действующей редакции статьи 19 закона, охранники ЧОП подлежат страхованию на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг. Страхование работников осуществляют за счет средств самой охранной организации.