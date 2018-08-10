Росгвардия снимет фильм к 70-летию Героя России генерал-полковника Романова

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Росгвардия работает над книгой и документальным фильмом о пережившем теракт в Чечне Герое России генерал-полковнике Анатолии Романове в преддверии его 70-летия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В преддверии знаменательной даты сотрудники и военнослужащие проведут в войсках национальной гвардии РФ информационно-воспитательные и культурно-досуговые мероприятия, посвященные легендарному командующему внутренними войсками МВД России. В редакции журнала и киностудии Росгвардии идет работа над книгой и документальным фильмом, в центральном музее Росгвардии готовится передвижная экспозиция, посвященная Романову", — говорится в сообщении.

Юбилейные мероприятия будет сопровождать известный академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ.

Анатолий Александрович Романов родился в 27 сентября 1948 года в деревне Михайловка Белебеевского района Башкирии. После окончания средней школы отслужил два года во внутренних войсках по призыву. В 1969 году поступил в Саратовское высшее командное училище МВД СССР, которое окончил с отличием.

В 1995 году Романов назначен заместителем министра внутренних дел – командующим внутренними войсками МВД России. В этом же году он возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. В октябре 1995 года служебный автомобиль, в котором находился Романов, был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном. Генерал получил тяжелое ранение и с тех пор прикован к постели.

В результате взрыва погибли его помощник полковник Александр Заславский, водитель автомобиля и один из бойцов отряда специального назначения "Русь". Ранения и контузии получили еще 15 военнослужащих внутренних войск, которые сопровождали колонну.

Указом президента от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Романову присвоено звание Героя России. Генерал является почетным гражданином Саратова.