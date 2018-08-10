Корейские экологи предложили варианты борьбы с угольной пылью в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 10 авг — РИА Новости. Специалисты-экологи из Южной Кореи для борьбы с пылью на угольных предприятиях Кемеровской области предложили инновационный материал из сахарного тростника и кукурузы, сообщает региональная администрация.

Зарубежная делегация пробыла в Кузбассе почти неделю, посетила ряд промышленных площадок и профильных НИИ. По итогам рабочего визита южнокорейские специалисты заявили о готовности помочь с уменьшением пыли при взрывных работах, транспортировке и хранении угля, модернизацией оборудования, установкой круглосуточного онлайн-мониторинга качества воздуха и очистных сооружений на шахтах, чтобы результат соответствовал мировым стандартам.

По данным властей, на угольном разрезе "Междуреченский" гостям показали три проблемных участка технологических дорог с самым интенсивным трафиком большегрузных автомобилей, где образуется много пыли, для уменьшения которой дороги регулярно поливают водой и отсыпают гравием.

"Корейские экологи предложили обрабатывать дороги раствором с добавлением экологически безопасного реагента — это инновационный материал, полученный из ферментационного зерна, например, сахарного тростника и кукурузы. Особенность материала в том, что он не токсичный, удерживает влагу в почве, действует как удобрение, но главное — обладает склеивающими свойствами, превращая угольную пыль в агломерат (совокупность прочно удерживаемых между собой частиц)", — говорится в сообщении.

По словам начальника областного департамента природных ресурсов и экологии Сергея Высоцкого, зарубежные специалисты высоко оценили многие технологии, которые используются на кузбасских предприятиях для защиты окружающей среды и минимизации воздействия промышленников на природу.

Окончательные рекомендации специалисты из Южной Кореи дадут после полного анализа ситуации. Сотрудничество планируется продолжить во время Восточного экономического форума, который пройдет 11-13 сентября, отметили в обладминистрации.