МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский Центризбирком признал соответствующими закону еще две формулировки вопроса для вынесения на референдум по изменениям пенсионного законодательства, таким образом, ЦИК уже "дал добро" на дальнейшие действия по инициированию всероссийского референдума в общей сложности пяти разным инициативным группам.
В пятницу ЦИК рассмотрел на предмет соответствия закону вопросы, предложенные еще двумя инициативными группами. Одна из них 8 августа подала ходатайство о регистрации в избирком Вологодской области. Предложенный ими вопрос звучит так: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?".
Вторая инициативная группа 7 августа подала ходатайство о регистрации в избирательную комиссию Нижегородской области. Она предлагает вынести на референдум вопрос "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?".
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собрать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.