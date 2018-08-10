МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российский Центризбирком признал соответствующими закону еще две формулировки вопроса для вынесения на референдум по изменениям пенсионного законодательства, таким образом, ЦИК уже "дал добро" на дальнейшие действия по инициированию всероссийского референдума в общей сложности пяти разным инициативным группам.

На заседании в среду Центризбирком признал соответствующими закону формулировки вопросов для всероссийского референдума по изменениям пенсионного законодательства, предложенные тремя инициативными группами. Одна из этих инициатив принадлежит КПРФ, вторая — главе столичного муниципального округа Таганский Илье Свиридову, который баллотируется на нынешних выборах мэра Москвы от "Справедливой России", третья — представителям Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

В пятницу ЦИК рассмотрел на предмет соответствия закону вопросы, предложенные еще двумя инициативными группами. Одна из них 8 августа подала ходатайство о регистрации в избирком Вологодской области. Предложенный ими вопрос звучит так: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?".

Вторая инициативная группа 7 августа подала ходатайство о регистрации в избирательную комиссию Нижегородской области. Она предлагает вынести на референдум вопрос "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собрать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. © РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Путин рассказал о своем отношении к изменению пенсионного законодательства Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года. Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет. © Инфографика Возраст выхода на пенсию в разных странах

ЦИК в обоих этих случаях вынес решения о том, что формулировка вопроса "соответствует требованиям статьи 6 федерального конституционного закона "О референдуме Российской Федерации". Соответствующие постановления были поддержаны большинством членов Центризбиркома. Эти документы будут направлены в избирательные комиссии регионов России.