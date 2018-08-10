На станциях МЦК из-за жары начали раздавать питьевую воду

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Питьевую воду начали раздавать пассажирам на станциях Московского центрального кольца из-за установившейся в городе жаркой погоды, сообщается на официальной странице московского метрополитена в Twitter.

По данным синоптиков, в пятницу в Москве вновь установится жара, близкая к 30 градусам. Ожидается солнечная и сухая погода.

"И мы снова раздаём воду. В этот раз на станциях МЦК "Андроновка", "Владыкино", "Зорге" и "Окружная", — говорится в сообщении.