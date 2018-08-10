В ФПИ рассказали об испытаниях лекарств для спасения тяжелораненых

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Испытания на людях разрабатываемого лекарства для спасения тяжелораненых и продления "золотого часа" — времени, за которое можно сохранить жизнь, – может начаться не раньше чем через три года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

Как сообщалось ранее, жидкие смеси на основе ксенона разработаны в рамках проекта ФПИ, который проводится совместно с Институтом биофизики клетки РАН с 2015 года. Конечная цель проекта — создание лекарства для продления "золотого часа" путем введения человека в искусственное оцепенение, аналогичное состоянию зимней спячки медведей.

"Думаю, что испытания на людях могут начаться не ранее, чем через три года. Эффективность препарата мы уже оценили, а вот его безопасность — ещё нет", – заявил Ковтун.

По его словам, нужно пройти всю стадию доклинических исследований, в которых должны участвовать не менее четырёх видов животных. Ранее учёные постепенно исследовали влияние на разные группы животных, начиная с мелких: мышей, крыс, кроликов.

"Теперь мы приступаем к следующему промежуточному эксперименту на карликовых свиньях, которые по физиологическим показателям, особенно кровеносной системы, очень сходны с человеком. Это очень надёжный объект для таких промежуточных исследований. Затем проведём исследования на приматах", – рассказал Ковтун.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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