В ФПИ рассказали об испытаниях лекарств для спасения тяжелораненых

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Испытания на людях разрабатываемого лекарства для спасения тяжелораненых и продления "золотого часа" — времени, за которое можно сохранить жизнь, – может начаться не раньше чем через три года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.
"Думаю, что испытания на людях могут начаться не ранее, чем через три года. Эффективность препарата мы уже оценили, а вот его безопасность — ещё нет", – заявил Ковтун.
По его словам, нужно пройти всю стадию доклинических исследований, в которых должны участвовать не менее четырёх видов животных. Ранее учёные постепенно исследовали влияние на разные группы животных, начиная с мелких: мышей, крыс, кроликов.
"Теперь мы приступаем к следующему промежуточному эксперименту на карликовых свиньях, которые по физиологическим показателям, особенно кровеносной системы, очень сходны с человеком. Это очень надёжный объект для таких промежуточных исследований. Затем проведём исследования на приматах", – рассказал Ковтун.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Фонд работает более чем над 60 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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