Молодежный форум "Машук" стал авторитетной площадкой, заявил Путин

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Северокавказского молодёжного образовательного форума "Машук-2018", который пройдет в Пятигорске, и отметил, что эти ежегодные встречи стали авторитетной площадкой для обсуждения перспективных проектов. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваши ежегодные встречи, объединяющие деятельных, творческих молодых людей, искренне стремящихся внести свой вклад в развитие Северного Кавказа, реализацию его серьёзного потенциала, стали доброй традицией. Зарекомендовали себя авторитетной площадкой для обсуждения перспективных проектов, поддержки предпринимательских и общественных инициатив участников форума", — написал президент.

Он подчеркнул, что в этом году ключевое место в повестке занимает тема добровольчества, популяризации его идеалов и ценностей, укрепления традиций "этого благородного созидательного движения". Глава государства выразил уверенность в том, что опыт и наработанные практики участников форума будут востребованы.

"Машук-2018" в девятый раз начинает работу в Пятигорске в пятницу. В этом году для участия в мероприятии зарегистрировались свыше 4 тысяч человек, из которых на конкурсной основе была отобрана половина, сообщил ранее оргкомитет мероприятия.

Первая смена форума будет посвящена добровольчеству, вторая — гражданскому обществу. Грантовый конкурс будет проходить в течение последних трех дней каждой смены. Физические лица "могут рассчитывать на получение денежных средств в размере до 300 тысяч рублей в зависимости от потребностей проекта, а некоммерческие организации — до 2,5 миллиона рублей", отметили в оргкомитете.