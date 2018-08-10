Мероприятия в честь Дня Государственного флага пройдут в 17 парках Москвы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Праздничную программу, приуроченную ко Дню Государственного флага РФ 22 августа, подготовили в 17 парках, 149 библиотеках и культурных центрах Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечают 22 августа, в Москве организуют около 250 концертов, лекций, выставок и мастер-классов. Праздничную программу подготовили 17 парках, а также 149 библиотек и культурных центрах столицы", — говорится в сообщении.

Посетители парка Победы на Поклонной горе смогут увидеть конные разъезды при участии всадников Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды, а также принять участие в совместной сборке гигантской мозаики в цветах триколора, запустить в небо белые, синие и красные воздушные шары. В бабушкинском парке подготовили мастер-класс по изготовлению птиц, цветов оригами и праздничный концерт с выступлением фольклорных ансамблей.

Мероприятия также пройдут и на других столичных площадках. Подробная информация о парках, библиотеках и культурных центрах, принимающих участие в празднике, появится в разделе "Афиша" на портале мэра и правительства Москвы.