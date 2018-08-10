На Чукотке изменят регламент работы аэропортов

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг — РИА Новости. Власти Чукотки прорабатывают вопрос изменения регламента работы аэропортов в регионе для устранения накладки рейсов и удобства пассажиров, которые летят стыковочными самолетами, сообщает правительство АО.

"Распорядок работы аэропортов на Чукотке может быть скорректирован и улучшен. Сейчас мы внимательно изучаем этот вопрос, чтобы сделать авиасообщение на Чукотке более удобным и комфортным для местных жителей и гостей региона. Соответствующее поручение дал губернатор Роман Копин", — сообщил на заседании окружного правительства первый заместитель губернатора АО Леонид Николаев.

По его словам, нужно проанализировать алгоритм взаимодействия между ФКП "Аэропорты Чукотки", окружным аэропортом и авиакомпаниями, а также уйти от ручного управления обеспечения пассажиров транспортными услугам.

"Мы живем в регионе с непростыми климатическими условиями, часто возникает необходимость в дополнительных рейсах. Соответственно, руководству нужно принимать меры по открытию аэропортов в выходные, чтобы люди быстрее попадали к месту назначения. В таком случае пятничные рейсы не придется откладывать до понедельника. Это потребует дополнительных расходов регионального правительства, но, с другой стороны, меньше расходов будут нести пассажиры. Также это устранит накладку рейсов", — добавил Николаев.

По данным властей Чукотки, для льготных категорий граждан было увеличено число билетов, сегодня они есть в продаже по востребованным маршрутам – до Москвы и Хабаровска.