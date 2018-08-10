Медведев рассказал о требованиях к реконструкции пунктов пропуска в ДФО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал синхронизации работ по реконструкции пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке со строительством подъездных дорог и экспортными планами предприятий региона.

"Главное, чего сейчас требуют растущие потребности экспорта, —недостаточное количество современных пунктов пропуска через государственную границу, причем всех типов — и автомобильных, и железнодорожных, и морских", — сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

По словам Медведева, любые задержки и трудности с провозом товаров чреваты убытком для компаний, чего нельзя допускать. "Нужны удобные, технологичные терминалы, которые оснащены оборудованием с хорошей навигацией, специалистами", — отметил глава кабмина.

При этом работа по реконструкции пунктов пропуска должна быть синхронизирована со строительством подъездных дорог и экспортными планами предприятий, подчеркнул он. "Это, к сожалению, не так во многих случаях… И мы не должны допустить ситуации, когда тот или иной инфраструктурный объект построен, а из-за отсутствия пункта пропуска по нему нет никакого движения. Просто люди это не поймут, я уже не говорю о том, что в этом случае бездарно растрачиваются средства", — заявил Медведев.

Он напомнил, что на предыдущем заседании правкомиссии давал ряд поручений, в связи с чем хотел бы услышать, что было сделано в этой связи.