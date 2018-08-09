Дорожники в августе семь раз перекроют автоподход к Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Движение автотранспорта к Крымскому мосту со стороны Кубани будет приостановлено на час в ближайшие сутки, а также еще шесть ночей в августе, сообщила пресс-служба оператора сооружения ФКУ УПРДОР "Тамань".
Ограничение движения необходимо для монтажа металлоконструкций опор Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на трассе А-290 (участок автоподходов к Крымскому мосту на Таманском полуострове, заказчик работ — ФКУ Упрдор "Черноморье"), отмечено в сообщении.
Работы производятся в рамках второго этапа проекта строительства 40-километровых подходов к Крымскому мосту на таманском берегу. На первом этапе — в мае 2018 года — был запущен прямой ход дороги, на втором — завершается строительство всех пяти транспортных развязок дороги и полное обустройство трассы, в том числа АСУДД, которая будет интегрирована с АСУДД Крымского моста.
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