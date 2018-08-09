Денисова опубликовала фотографии Сенцова в колонии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографии заключенного в России Олега Сенцова на своей странице в Facebook.

На кадрах Сенцов в тюремной форме стоит на фоне двух кроватей. Снимки были сделаны в четверг сотрудниками ФСИН по просьбе Денисовой и с согласия самого заключенного. Украинскому омбудсмену их передала российская коллега Татьяна Москалькова.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором десять лет лишения свободы получил также его сообщник Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.