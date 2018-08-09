Строители сформировали почти все опоры железнодорожного моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Строители сформировали 300 из 307 опор железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Ранее в министерстве транспорта России сообщали, что строительство вышло на пиковую мощность, готовность основных конструкций оценивается более чем в 80%.

"Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автодорогой, в феврале 2016 года, но по графику она сдается позже – в 2019-ом. Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 до 35 метров, собрано свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов", — говорится в сообщении.

Стройка, по данным инфоцентра, продолжается в круглосуточном режиме без выходных. Работа идет по всей трассе – 19 километров, на 8 морских и сухопутных участках.

"С июля этого года идет устройство верхнего строения пути на готовых участках мостового полотна: формируется две колеи для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении", — добавили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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