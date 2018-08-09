Круизный лайнер "Князь Владимир" зашел в крымский порт

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Круизный лайнер "Князь Владимир", который совершает первый в этом году пассажирский рейс между Краснодарским краем и Крымом, зашел в порт Ялты, сообщил РИА Новости генеральный директор ГУП РК "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Лайнер отправился в свой первый рейс в этом году, который по различным причинам откладывался несколько раз, из Сочи 8 августа.

"Круизный лайнер зашел в Ялтинский порт", — сказал РИА Новости Волков.

По его словам, порт полностью готов к приему судна. Теплоход покинет ялтинский порт, если позволят погодные условия, нынешней ночью, взяв курс обратно на Сочи.

"По поводу следующего рейса информации нет", — сказал Волков.

Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом было возобновлено по поручению президента России Владимира Путина. Первым круизом стало недельное путешествие лайнера "Князь Владимир", стартовавшее 11 июня 2017 года. В целом в 2017 году лайнер совершил 18 рейсов, его пассажирами стали порядка 5 тысяч человек. Заключительный рейс теплохода в предыдущем сезоне состоялся 8 октября.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>