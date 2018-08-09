ФСИН сообщила Москальковой, что состояние Сенцова не критичное

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в четверг получила от ФСИН России справку о состоянии здоровья Олега Сенцова, сообщается на сайте омбудсмена.

"ФСИН России сообщил уполномоченному, что в настоящее время состояние осужденного Олега Сенцова нельзя назвать критичным", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов заявил РИА Новости, что она по просьбе омбудсмена Верховной рады Украины Людмилы Денисовой попросила ФСИН предоставить киевской коллеге фотоснимок Сенцова из-за сообщений об ухудшении здоровья заключенного и его крайне тяжелом состоянии. Вскоре Москалькова получила свежие фотографии Сенцова, на которых тот стоит в тюремной камере, сообщил Зловедов.

"Мы были бы весьма признательны, если бы наши соотечественники, находящиеся под стражей за рубежом, получали такое же внимательное отношение к себе и лечение", — приведены на сайте слова Москальковой.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.