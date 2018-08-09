Призывник не смог взыскать с Минобороны полтора миллиона рублей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск о моральном ущербе на 1,5 миллиона рублей к министерству обороны РФ со стороны призывника, которого из-за ухудшения здоровья во время прохождения службы комиссовали из армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как следует из иска, житель Пермского края Владислав Зырянов в декабре 2016 года был призван на срочную военную службу и попал в часть Владимирской области механиком-водителем. Уже через месяц службы у солдата "в связи с увеличением физических нагрузок возникли боли в левом тазобедренном суставе", он обратился к врачам. Медики в марте 2017 года поставили молодому человеку диагноз, связанный с остеохондрозом, признали его ограниченно годным к воинской службе, вследствие чего призывник был комиссован.

"Никакого морального вреда министерством обороны истцу причинено не было. Истец получил заболевание в период прохождения службы, то есть не явилось следствием взрыва, либо нарушением каких-то норм — просто, как выражается истец, в ходе усиленной нагрузки, то есть человек выполнял режим, как и любой солдат, ходил на зарядку, занимался физической подготовкой, маршировал, в связи с чем у него развилось заболевание. И он считает, что Минобороны должно ему материальное возмещение. Это надуманные требования", — сказал армейский юрист Сергей Лякин, прося отклонить требования призывника.

Молодой человек на судебное заседание не явился, его мобильный телефон не отвечал.

"В удовлетворении исковых требований Зырянова отказать", — решил судья Юлиан Лебедев.