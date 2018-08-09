СПЧ проведет спецзаседание по повышению доступности жилья

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ на специальном заседании в середине августа обсудит вопросы повышения доступности жилья для россиян, правозащитники пригласили на мероприятие главу Минстроя Владимира Якушева, сообщает сайт СПЧ в четверг.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 14 августа проведет специальное заседание по теме "Повышение доступности жилья для россиян", — говорится в сообщении.

Отмечено, что в последние несколько лет СПЧ высказывал рекомендации по проблемам развития фонда доступного наемного жилья, прежде всего, для социально незащищенных категорий граждан, заявлял о незаконности практики массового снятия очередников в Москве с жилищного учета, уделял внимание механизмам расселения бывших ведомственных общежитий. Однако эти проблемы остаются нерешенными, указывают правозащитники.

"С учетом состоявшихся в январе-мае 2018 года четырех межведомственных совещаний рабочей группы СПЧ — Минстроя России по реализации права граждан на доступное жилье подготовлены предложения по формированию в России фонда доступного жилья и обеспечению реализации жилищных прав очередников, инвалидов, многодетных семей, лиц из числа детей-сирот и жителей бывших ведомственных общежитий", — говорится в сообщении совета.

Обсуждение этих предложений станет основной целью специального заседания; по его итогам будут приняты рекомендации СПЧ. Принять участие в спецзаседании пригласили министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, главу комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую, члена комитета по социальной политике Совета Федерации Валентину Петренко, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и представителей профильных ведомств.

С начала года в президентском СПЧ состоялось несколько рабочих совещаний с представителями различных госорганов — обсуждались проблемы жилья для очередников и жителей бывших общежитий, а также вопросы формирования фонда доступного жилья и проблемы обеспечения жильем многодетных семей, инвалидов и сирот. Глава СПЧ Михаил Федотов по итогам первого такого межведомственного совещания по "жилищному вопросу" сообщил, что совет и профильный комитет Госдумы договорились совместно подготовить необходимые законопроекты, которые бы помогли улучшить ситуацию с очередниками жилья.

Замглавы совета Евгений Бобров рассказывал о некоторых предложениях правозащитников в сфере повышения доступности жилья. Например, в СПЧ высказывались за предоставление многодетным семьям денежных средств вместо земельных участков, которые сейчас им нередко предлагаются в неудобных местностях, отдаленных от дорог и не снабженных инфраструктурой. Кроме того, правозащитники предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, предполагающие предоставление инвалидам-колясочникам жилья в постоянное пользование — речь идет о приспособленных для их проживания квартирах на первых этажах новостроек. Также предлагается во внеочередном порядке предоставлять жилье семьям с пятью детьми, а для семей с тремя-четырьмя детьми — установить субсидирование за счет государства.