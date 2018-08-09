Денисова попросила перевести Сенцова в больницу в Киеве или в Москве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в обращении к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой просит перевести отбывающего наказание в российской колонии Олега Сенцова в больницу в Киеве или Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Москальковой Алексей Зловедов.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на Facebook двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан сообщили, что состояние здоровья осужденного серьезно ухудшилось. В социальной сети Каплан рассказала, что получила письмо от брата, где тот пишет, что "конец близок". Зловедов утром в четверг сообщил РИА Новости, что уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак побеседовал с врачом Сенцова, который рассказал ему, что состояние заключенного "относительно стабильное".

"Денисова… обратилась с просьбой о переводе Сенцова в специализированную больницу города Киева или Москвы", — сказал РИА Новости Зловедов.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.