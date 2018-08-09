Школьники из Москвы взяли девять медалей на международных олимпиадах

Участники сборной команды России по физике на 49-й Международной физической олимпиаде в Португалии. 28 июля 2018

Участники сборной команды России по физике на 49-й Международной физической олимпиаде в Португалии. 28 июля 2018

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Девять из 14 золотых медалей завоевали московские школьники в составе сборной России на международных олимпиадах по пяти предметам в текущем году, сообщили в пресс-службе департамента образования столицы.

"Подведены итоги пяти международных олимпиад: по математике, биологии, физике, химии и географии. Московские школьники в составе сборной России завоевали девять из 14 золотых медалей", — говорится в материалах пресс-службы.

Олимпиады проходили в Румынии, Иране, Чехии, Словакии, Португалии и Канаде.