Росреестр отказался арестовать имущество Петросяна

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Управление Росреестра по Московской области отказалось наложить арест на имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, процесс о разводе которых идет в Хамовническом суде Москвы.

"Управление Росреестра указало, что документы суда о наложении ареста не соответствуют закону, и отказалось накладывать арест", — сказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна.

По его мнению, это отказ по формальным признакам из-за оформления или комплектности документов. "Это именно имущество в Подмосковье, по другим объектам недвижимости ответов еще не поступало", — добавил Жорин.